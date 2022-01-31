Медики зазначили, що у постраждалих позитивна динаміка.

Всі постраждалі нацгвардійці під час розстрілу на Південмаші в Дніпрі. Пацієнти в свідомості і дихають самостійно.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У постраждалих позитивна динаміка, але стан 25-річного Ігоря і 22-річної Жанни залишається важким.

"Хочеться вже встати. Ми після армії звикли бути в русі. Для мене ось так лежати - це несумісне з життям. Вже хочеться схопитися і побігти", – розповідає Владислав Гуліда, який також отримав поранення.

Читайте такожТортури, цькування та приниження: екс - військова про службу у частині стрілка РябчукаЗа словами лікарів, у поранених є шанси не тільки вижити, але і стати на ноги, навіть Жанна, яка отримала три кулі.

"Хірурги зробили все, щоб Жанна могла рухати кінцівками. Були сумніви, адже куля повністю розбила хребець. Зараз вона добре рухає ногами. Думаю, що у неї все буде добре", - дав оптимістичний прогноз гендиректор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Розстріл у Дніпрі 27 січня: що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Правоохоронці затримали нацгвардійця в Підгородньому Дніпропетровської області.

За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа з приводу службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) ККУ.

28 січня Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави.

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