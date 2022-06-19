Її спеціалізація – пошук мінно-вибухових пристроїв та зброї.

Головне управління розвідки Міноборони України розповіло про пухнасту напарницю розвідників - собаку Мальту.

Як зазначили в ГУР МО, розвідниця Мальта - "напрочуд серйозна і поміркована пані".

"Її спеціалізація – пошук мінно-вибухових пристроїв та зброї. Завдяки своїм непересічним здібностям у цій справі, вона допомогла забезпечити успішне виконання багатьох бойових завдань та операцій", – кажуть в розвідці.

Як писав УНІАН, службовий пес Макс, якого кинули напризволяще окупанти, пройшов перепідготовку і тепер служить у лавах Національної гвардії України.

А у Київському районі Харкова під час ліквідації пожежі пожежники врятували маленьке щеня із розбитого російськими обстрілами приватного домоволодіння. Врятований песик залишився із пожежниками і на території частини відразу став "своїм". Його назвали Байрактар.

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