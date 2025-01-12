Він документував російські злочини.

На війні в Україні загинув воєнний фотограф і оператор, боєць 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Руслан Ганущак (позивний "Остап").

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила речниця Івано-Франківського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Наталія Коцкович. У минулому вони разом працювали у пресслужбі "Азову":

"Це ми нашим дуетом знімали найкращі кадри і короткометражки з Широкиного, Гранітного, Бердянського, Лебединського, Марʼїнки. Ми пліч-о-пліч фіксували у своїх сюжетах всі злочини Росії на Донбасі. Руслан був неймовірним!".

У мирний час чоловік багато подорожував, а під час війни висвітлював ситуацію на фронті. Коцкович додала, що його світлини з війни та фільм про грузинських добровольців "Брат за брата" побачили у інших країнах.

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Втрати України

На початку грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни на фронті загинули 43 тисячі українських воїнів, також зафіксовано 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим.

За його словами, окупаційна армія Росії втратила 198 тисяч солдатів убитими та понад 550 тисяч пораненими.

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