Водночас майже третина опитаних вважають це розбірками між олігархами.

Більшість населення України підтримує санкції проти голови політради «Опозиційної платформи - за життя» Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко і пов’язує це рішення з проросійською діяльністю політика.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

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75% респондентів відповіли, що знають про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій щодо Медведчука та його дружини. З них 40% добре знають, 35% – щось чули, водночас, 25% – вперше чують.

58% опитаних підтримують рішення РНБО, 28% – не підтримують. Серед тих, хто добре знають про це рішення, 73% заявили про його підтримку, 23% – дотримуються протилежної думки.

Згідно з даними соціологів, 52% українців вважають, що рішення про запровадження санкцій проти Медведчука викликане його проросійською діяльністю, 30% – вважають це розбірками між олігархами, 16% стверджують, що це спроба повернути у власність держави трубопровід, 13% - що це зроблено за вказівкою США, 10% - вважають це тиском на опозицію.

***Опитування проводилось 22-23 лютого серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,0%.

Санкції проти Медведчука і його оточення: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: Костянтин Гончаров