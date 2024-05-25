Президент України просив партнерів запровадити обмеження ще до повномасштабного вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський просив західних партнерів запровадити санкції проти Російської Федерації ще до її повномасштабного вторгнення в нашу країну. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю представникам ЗМІ Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, яке опублікував YouTube-канал "Орда".

"Я просив Байдена (президента США - УНІАН) та ЄС запровадити санкції проти Кремля, Путіна та його оточення, енергетики Росії до вторгнення, щоб він знав, що буде боляче. Але нас ніхто не чув", - сказав Зеленський.

За його словами, на його заклики відповідь від усіх партнерів була негативною.

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"Говорили, що спочатку крок мають зробити росіяни, а потім ми зробимо кроки у відповідь. І що зрештою? Ми зазнали великих людських втрат, непоправних", - підкреслив президент України.

Він також прокоментував заяву правителів РФ і Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка щодо втрати ним легітимності на посаді глави Української держави. За словами Зеленського, його "це не дуже турбує". Для відповіді на це питання він порадив звернутися до законів та Конституції України.

Санкції проти РФ - останні новини

Напередодні Японія наклала санкції на дев'ять організацій, що базуються в РФ, а також дві кіпрські фірми через закупівлю зброї у Північної Кореї.

Як заявили в уряді Японії, країна "рішуче засуджує" поставки зброї РФ з КНДР, яке розглядають у якості порушення відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

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