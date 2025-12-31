Санта Клаусу можна буде писати листи і отримувати відповіді українською мовою

Зазначається, що Офіс і поштове відділення Санта Клауса повністю підтримують таку ініціативу.

Українська буде додана до переліку мов, які використовуються у листуванні з Санта Клаусом. Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська з посиланням на інформацію від Міністерства закордонних справ України в Facebook.

"Посольство України у Фінляндській Республіці отримало відповідь від Каті Тервонен, керівниці Поштового відділення Санта Клауса, яка інформує, що Офіс і поштове відділення Санта Клауса повністю підтримують ініціативу надсилання листів українською мовою до та від Санта Клауса", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що поштове відділення Санта Клауса розпочинає відповідні заходи з тим, щоб у найкоротший термін додати українську мову до переліку мов, які використовуються у листуванні з Санта Клаусом.

"Санта Клаус та поштові ельфи будуть раді отримати листи від українських дітей, а українські діти можуть писати свої листи до Санта Клауса рідною мовою", - йдеться в повідомленні .

Івановська наголошує, що надзвичайно важливо, щоб навіть у таких символічних речах, як різдвяна пошта від Санта Клауса, враховувалося право українських дітей отримувати різдвяні привітання державною мовою.

У вересні Олена Івановська звернулись до МЗС щодо ініціативи громадян із забезпечення українськомовних відповідей на дитячі листи до Санта Клауса.

Традиції Різдва в Україні

Як повідомляв УНІАН, священник ПЦУ, богослов, релігійний оглядач Іван Петрущак розповів агентству, що з трьох популярних персонажів зимових свят – Санта, Дід Мороз та Миколай, тільки один має стосунок до українських традицій.

Він зазначає, що Дід Мороз у тому вигляді, в якому він відомий нам зараз, є продуктом радянської антирелігійної пропаганди. Представники комуністичного режиму у 30-х роках XX століття забороняли християнські свята, зокрема і Різдво, і свято Миколая, та намагалися фольклорним образом Діда Мороза замінити Чудотворця.

Отець також сказав чим відрізняється Миколай від Діда Мороза. Головна різниця в тому, що святий Миколай - це реальна історична постать з IV століття. Він став святим і з небес нам допомагає. Вважається, що він приносить діткам та дорослим подарунки у день його вшанування - зараз це у ніч на 6 грудня, День святого Миколая. В той же час Дід Мороз - це абсолютно світський персонаж, який нібито приходить до людей на Новий Рік та приносить подарунки.

Петрущак вважає, що Санта Клаус, це попсовий образ святого Миколая із західної культури, який дуже далеко відійшов від справжнього святого. Це як комерційний варіант Миколая, який не викликає негативних почуттів у людей, котрі не вірять у Бога.

