Бійці ЗСУ розповіли, як посоромили НАТО під час навчань: партнери геть не готові до війни

Попри публічні заяви, що український досвід треба переймати, на навчаннях армії НАТО досі готуються воювати так, ніби XXI століття ще не настало.

Днями авторитетне видання Wall Street Journal опублікувало дещо сенсаційний матеріал про те, як під час військових навчань НАТО в Естонії у травні 2025 року запрошені на роль умовного противника українські військові умовно "розгромили" за пів дня два НАТОвські батальйони.

Сьогодні у соцмережах 412-ї бригади Nemesis і 427-ї бригади Rarog, що входять до складу Сил безпілотних систем, з’явилися нові деталі того, як саме українським дронщикам вдалося розгромити війська номінально найпотужнішого військового альянсу в світі.

За одним із сценаріїв навчань багатотисячна бойова група НАТО здійснювала наступ. На стороні умовного противника діяла українська команда екіпажів БПЛА.

Відео дня

"Ми виконували задачі з ураження та знищення сил умовного противника, мінували логістичні шляхи і доставляли дружнім підрозділам різні вантажі. Противника виявляв екіпаж аеророзвідки на комплексі Vector. Українська команда розгромила наступальні групи, які не були готові до масового ураження різними комплексами БПЛА", – згадує боєць 412 бригади Nemesis з позивним Нік, який брав участь у навчаннях.

За словами бійця, українцям ще й трохи обмежили свободу дій. Наприклад, наказали скидати боєприпаси поруч із ціллю, а не беззпосередньо на неї – "щоб нікому не впало на голову".

Розгром двох батальйонів НАТО, за словами українських дронщиків, став наслідком купи помилок, яких припустилися європейці:

переміщення техніки великими групами;

відсутність належного маскування;

піхота не намагалися сховатись при появі дронів;

відсутність перевірки доріг на наявність мін.

"Навчання показали, що реалії сучасної війни диктують нові правила, до яких наші партнери не зовсім готові. Тактика механізованих штурмів із великою кількістю техніки вже не актуальна. І кожен, хто знаходиться на полі бою, повинен розуміти, що зараз основна загроза йде з неба", – зазначив Нік.

Готовність НАТО до війни

Матеріал Wall Street Journal про військові навчання в Естонії – не єдине свідчення того, що війська НАТО, ймовірно, зовсім не готові до сучасної повномасштабної війни зі співставним противником.

Як писав УНІАН, в США солдатів досі переконують, що домінування дронів на фронті в Україні – то буцімто через бідність українців і росіян, яким бракує артилерії. Мовляв, якби у війну вступили США, то вони би всіх перемогли і без цих ваших іграшкових дронів.

Тож на військових навчаннях американські танки продовжують гасати без жодного антидронового захисту. Так, ніби FPV-дрони їх поважають і без "мангалів".

Вас також можуть зацікавити новини: