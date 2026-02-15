Країни ЄС обговорюють ядерне переозброєння через політику Трампа, - Politico

Європейські чиновники обговорюють "європейську ядерну кнопку" як доповнення до НАТО, побоюючись, що в критичний момент Америка може не прийти на допомогу.

Багато європейських країн публічно підтримують переговори про створення власної системи ядерного стримування на додаток до американської атомної зброї. Це відбувається на тлі падіння довіри до США під керівництвом Дональда Трампа.

Вищі посадові особи двох країн Балтії повідомили Politico, що, хоча вони як і раніше розглядають НАТО як наріжний камінь ядерного стримування, тепер вони готові обговорювати роль самої Європи. Це надало нового імпульсу дебатам, які лунали як у публічних виступах, так і в приватних бесідах на Мюнхенській конференції з безпеки. Зростаючий тиск з метою розпочати серйозну розмову про ядерну зброю в Європі є відповіддю на похитну впевненість у тому, що США відіб'ють напад Росії.

Ці сумніви не розвіялися навіть після промови держсекретаря США Марко Рубіо, яка була витримана у відносно примирливому тоні, пише ЗМІ. Естонія не виключає участі в переговорах про єдине ядерне стримування в Європі на ранній стадії, заявила в інтерв'ю заступник міністра оборони Туулі Дунетон. "Ми завжди відкриті для обговорення з партнерами", – сказала вона, підкресливши при цьому, що США, як і раніше, "прихильні забезпеченню ядерного стримування для країн-союзників".

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня підтримала цю думку. "Ядерне стримування може дати нам нові можливості. Чому б і ні?", – сказала вона, попередивши, однак, що будь-які кроки повинні відповідати "міжнародним зобов'язанням".

Трамп ставив під сумнів 5-ту статтю Статуту НАТО про колективну оборону, висміював внесок союзників у війну в Афганістані під керівництвом США і неодноразово закликав анексувати Гренландію, що належить Данії (члену НАТО). Повідомляється, що це змушує Європу шукати те, що чиновники називають ще одним шаром "страховки" від Москви.

Французький фактор

На практиці це означає звернення до Франції та Великої Британії – єдиних ядерних держав Європи. На відміну від Лондона, Париж не входить до Групи ядерного планування НАТО, яка обговорює застосування ядерної сили в рамках альянсу. Президенти Франції неодноразово підкреслювали, що національні інтереси Франції мають європейський вимір, але наполягали на тому, що будь-яке рішення про запуск приймається виключно Парижем.

І канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, і президент Франції Еммануель Макрон торкнулися теми європейського ядерного стримування у своїх промовах у Мюнхені. Але не всі згодні з цим курсом. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес визнав, що Європа повинна стати сильнішою, щоб стримувати Росію, але заявив: "Я твердо вірю, що ядерне переозброєння – це неправильний шлях".

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що Америка не прибирає свою ядерну парасольку з континенту, хоча Вашингтон хоче, щоб Європа активізувалася і робила більше для звичайної оборони.

Критична маса

Ядерні переговори між Францією, Німеччиною та іншими країнами, включаючи Швецію, знаходяться на дуже ранній стадії. Нещодавно Макрон згадав про необхідність "переосмислити ядерне стримування", щоб також враховувати звичайні озброєння, такі як ракети глибокого ураження. На початок березня у нього запланована знакова промова про підхід Франції до своєї ядерної доктрини.

Розмови про атомну зброю Франції з європейськими союзниками "важливі, тому що це спосіб сформулювати ядерне стримування в цілісному підході до оборони і безпеки", сказав він.

За словами ядерного експерта Брюно Тертре, заступника директора Фонду стратегічних досліджень (французького аналітичного центру з безпеки), це сигналізує про невелику зміну: Франція бачить більшу взаємодію між звичайним і ядерним стримуванням.

У новому документі, представленому в кулуарах конференції, оцінюються шість різних ядерних варіантів для континенту: подвоєння ставки на стримування з боку США; посилення ролі Франції та Великої Британії; розробка наднаціонального "євростримування"; придбання нових незалежних арсеналів; і зосередження уваги на звичайному (неядерному) стримуванні.

Два високопоставлені європейські урядовці заявили, що західні столиці теоретично могли б допомогти підтримати ядерне стримування Франції, надаючи звичайні військові засоби, такі як підводні човни. Париж також міг би розглянути можливість збільшення свого ядерного арсеналу за рахунок субсидування з боку інших країн, додали чиновники, яким було надано анонімність для вільного спілкування.

Деякі країни закликають Францію приєднатися до офіційного процесу ядерного планування НАТО, стверджуючи, що це тісніше пов'яже французький арсенал з європейською безпекою. Париж не має наміру цього робити.

"Я думаю, що будь-яка дискусія в Європі, яка гарантує, що колективно ми станемо ще сильнішими перед обличчям ядерних загроз – це прекрасно. Але ніхто в Європі не пропонує робити це як... заміну ядерного парасольки Сполучених Штатів", – заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Тепер наступний крок – промова Макрона в березні, і на нього чиниться тиск, щоб він перейшов від слів до справи.

"Після багатьох років французьких спроб розробити спільний стратегічний підхід до стримування в Європі, які часто суперечать інтересам наших союзників, геополітичний контекст тепер дозволяє узгодити позиції", – вважає Елоїза Файє, науковий співробітник Французького інституту міжнародних відносин.

"Тепер ми повинні перетворити ці слова на конкретні дії та пропозиції, щоб посилити європейське стримування перед обличчям російської загрози та американської нестабільності", – додала вона.

