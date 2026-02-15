Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у Краснодарському краї: які наслідки

Також в окупованому Криму на один "Панцирь-С1" в РФ стало менше.

Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" в районі селища Волна Краснодарського краю РФ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що на території об'єкта зафіксовано пожежу, а масштаби збитків уточнюються.

"У рамках послідовних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових та стратегічних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ", - наголосили у Генштабі.

Крім того, йдеться в повідомленні, у районі селища Кача, що у тимчасово окуплваному Криму, успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" противника.

Також, за даними Генштабу, минулої доби завдано ударів по об'єктах загарбників у районі Вільного (ТОТ Донецької області) - там уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад ЗС РФ. А в районі Любимівки (ТОТ Запорізької області) зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів. Втрати противника та завдані ворогу збитки у Генштабі уточнюють.

Там додали, що Сили оборони України продовжать системну роботу над виснаженням бойових спроможностей ворога і руйнуванням його військової інфраструктури до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

Удари по Краснодарському краю: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 14 на 15 лютого під масованою повітряною атакою був Краснодарський край РФ. Зазначалося, що, за даними місцевої влади, внаслідок ударів пошкодження отримали резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали у селищі Волна. Також вибухи лунали в Сочі.

Як повідомили в оперативному штабі регіону, у селищі Волна ситуація найскладніша, бо є кілька осередків займань - їх гасять 126 людей і 34 одиниці техніки.

Нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" - одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Загальний об'єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу становить понад 1 млн кубічних метрів. ЗСУ вже неодноразово били по ньому.

