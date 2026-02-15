В Європі озвучили похмурі перспективи щодо членства України в ЄС

Попри заклики Зеленського, європейці вимагають від українців терпіння і дотримання процедур.

Європейські уряди не готові надати Україні конкретну дату вступу до Європейського союзу, попри наполегливі заклики Києва. Про це заявила голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, яку цитує Reuters.

"У мене таке відчуття, що держави-члени не готові назвати конкретну дату. Попереду ще багато роботи", – сказала Каллас під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як зазначає Reuters, вступ України до ЄС у 2027 році був прописаний у 20-пунктному мирному плані, над яким останніми місяцями працювали США, Україна та ЄС. Але в багатьох європейських столицях цю дату вважають абсолютно нереалістичною, оскільки розглядають вступ до ЄС як тривалий процес, в якому прогрес заснований на заслугах країни-кандидата в адаптації до стандартів ЄС.

Відео дня

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс погодився з думкою, яку озвучила Кая Каллас.

"Так, ми розуміємо, що нам потрібна Україна в Європейському Союзі, і так, коли я розмовляю з багатьма главами держав, у мене складається враження, що немає готовності прийняти дату", – сказав він.

Разом з тим Рінкевичс зазначив, що доки не закінчиться війна, Україна не зможе стати членом ЄС, а він наразі не бачить, щоб Росія була готовою до миру.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив переконання, що результат війни в України визначить те, хто першим зламається. І оскільки Україна успішно стримує переважаючі сили противника на фронті, отримує західну допомогу і не піддається на енергетичний терор, фактично питання зводиться до того, коли зламається Росія.

Тим часом в США вважають, що війна в Україні не закінчиться класичною поразкою однієї зі сторін. Держсекретар Марко Рубіо вважає, що конфлікт завершиться переговорами, за якими Україна піде на болючі поступки щодо Донбасу.

Вас також можуть зацікавити новини: