Росія масовано атакувала Одесу: на залізниці спалахнула масштабна пожежа, є руйнування

Вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти.

У ніч проти 15 лютого армія РФ знову атакувала Одесу - по місту було запущено багато дронів, внаслідок ударів пошкоджено об'єкт залізничної інфраструктури, виникло загоряння, через пошкодження цистерни з паливом стався розлив та займання нафтопродуктів.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області, цієї ночі Росія вчергове атакувала місто.

"Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах, ліквідовуючи наслідки влучань та масштабні пожежі", - наголосили в управлінні.

Зазначається, що внаслідок атаки зазнала пошкоджень будівля об'єкта залізничної інфраструктури, виникло загоряння. Під час повторної атаки пошкоджено цистерну з паливом, через що стався розлив та займання нафтопродуктів.

"Окрім того, вночі рятувальники залучалися до гасіння даху закинутої одноповерхової будівлі, що також спалахнула внаслідок атаки. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - розповіли у пресслужбі.

Для ліквідації наслідків від ДСНС залучались понад 100 рятувальників.

За даними начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, майже всю ніч у місті тривала повітряна тривога - ворог цілив по інфраструктурі. В одному з районів обласного центру вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти. Комунальні служби вже ліквідували наслідки, додав посадовець.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що більшість ворожих цілей збили сили ППО, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури. За словами Кіпера, пошкоджено адміністративні обʼєкти залізничної станції тощо.

Також у компанії "Інфоксводоканал" зазначили, що через аварійне знеструмлення об’єктів водопровідної системи без водопостачання залишаються споживачі Київського, Приморського, Хаджибейського та частини Пересипського (ж/м "Слобідка", Пересип). Енергетики працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується.

Чи пов'язано це з нічною атакою, не уточнюється.

Як писав УНІАН, окупаційна армія РФ кілька діб поспіль атакує Одесу, зокрема великою кількістю ударних дронів. Зокрема, у ніч проти 14 лютого було завдано удару по житловому сектору міста. Зруйновано квартиру в 1-поверховому житловому будинку, загинула 75-річна жінка. Також було пошкоджено скління поруч розташованих надвірних споруд та приватної забудови.

Вночі 13 лютого РФ вдарила по півдню України. В одному з портів Великої Одеси загинув 20-річний чоловік, постраждало ще 6 людей віком 31-53 років, з яких троє були у важкому стані.

Пошкоджено склади з добривом, зайнялися легкові автомобілі та вантажні вагони. Спалахнули масштабні пожежі в автосалоні, де вогонь розповсюдився на площу 2 тис. кв. м, горіли автомобілі, які були припарковані поруч, гаражні бокси з автомобілями та енергетичний об'єкт.

