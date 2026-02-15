Очільниця Європарламенту розкритикувала ідею виборів в Україні під час війни

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола розкритикувала обговорення щодо проведення виборів в Україні в умовах війни. Таку заяву вона зробила під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Коли в Росії були чесні вибори? Коли ми зможемо сказати, що якщо на міста падають бомби, не можна змушувати людей, які не мають електроенергії, йти голосувати? І це цинічний задум, в який ми потрапляємо, і ми абсолютно не повинні цього допускати", – сказала Мецола.
Очільниця Європарламенту наголосила, що Європа залишається поруч із Україною. Вона зауважила, що нещодавно Європейський парламент погодив кредит для Україні у розмірі 90 млрд євро.
Крім того, вона прокоментувала питання розширення Євросоюзу в контексті вступу України:
"Я очолюю парламент, який масово підтримує це. Це виграш для всіх. Це не благодійність. Нам потрібна Україна і нам потрібно, щоб Україна була частиною європейської сім'ї. І ми можемо зробити набагато більше".
Вибори в Україні
Чергові вибори президента України мали б відбутися в березні 2024 року. Проте через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та воєнний стан провести їх неможливо.
Росія активно використовує цей нюанс, називаючи українську владу "нелегітимною". У Москві постійно говорять про необхідність проведення виборів. На думку президента Володимира Зеленського, у такий спосіб росіяни хочуть позбутися його.
У західних ЗМІ писали, що Україна нібито хоче оголосити про вибори 24 лютого. Зеленський спростував ці чутки. Глава держави наголосив, що спочатку має бути припинення вогню, щоб потім думати про вибори.