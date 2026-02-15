Очільниця Європарламенту розкритикувала ідею виборів в Україні під час війни

За її словами, цього допускати не можна.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола розкритикувала обговорення щодо проведення виборів в Україні в умовах війни. Таку заяву вона зробила під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Коли в Росії були чесні вибори? Коли ми зможемо сказати, що якщо на міста падають бомби, не можна змушувати людей, які не мають електроенергії, йти голосувати? І це цинічний задум, в який ми потрапляємо, і ми абсолютно не повинні цього допускати", – сказала Мецола.

Очільниця Європарламенту наголосила, що Європа залишається поруч із Україною. Вона зауважила, що нещодавно Європейський парламент погодив кредит для Україні у розмірі 90 млрд євро.

Відео дня

Крім того, вона прокоментувала питання розширення Євросоюзу в контексті вступу України:

"Я очолюю парламент, який масово підтримує це. Це виграш для всіх. Це не благодійність. Нам потрібна Україна і нам потрібно, щоб Україна була частиною європейської сім'ї. І ми можемо зробити набагато більше".

Вибори в Україні

Чергові вибори президента України мали б відбутися в березні 2024 року. Проте через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та воєнний стан провести їх неможливо.

Росія активно використовує цей нюанс, називаючи українську владу "нелегітимною". У Москві постійно говорять про необхідність проведення виборів. На думку президента Володимира Зеленського, у такий спосіб росіяни хочуть позбутися його.

У західних ЗМІ писали, що Україна нібито хоче оголосити про вибори 24 лютого. Зеленський спростував ці чутки. Глава держави наголосив, що спочатку має бути припинення вогню, щоб потім думати про вибори.

Вас також можуть зацікавити новини: