Рубіо спробував заспокоїти союзників у Мюнхені, але в Європі йому не повірили, - FT

Незважаючи на запевнення Рубіо про "непорушний зв'язок", лідери ЄС, включаючи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, готуються до найгіршого.

Коли держсекретар США Марко Рубіо вийшов на сцену щорічної Мюнхенської конференції з безпеки, він наситив своє звернення словами втіхи, оспівуючи "непорушний зв'язок" між США і Європою, що сягає корінням прибуття європейських поселенців на американський континент. "Ми завжди будемо дітьми Європи", – сказав він.

Натовп європейських лідерів, міністрів і високопоставлених чиновників встав, щоб поаплодувати, але це було викликано не стільки захопленням, скільки чистим полегшенням, пише Financial Times. Повідомляється, що перші 13 місяців другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США спровокували наймасштабнішу кризу в трансатлантичних відносинах за останні десятиліття.

Його агресивна зовнішня політика і "угодовий" підхід до відносин з союзниками лякають давніх партнерів США в Європі і підривають пакт про безпеку, що проіснував вісім десятиліть. І хоча тон Рубіо був ввічливішим, ніж викривальна тирада віце-президента США Джей Ді Венса, виголошена на цій же сцені роком раніше, суть американського послання майже не змінилася.

Відео дня

Рубіо повторив тези адміністрації, в тому числі розкритикував європейську енергетичну політику за "умиротворення кліматичного культу" при одночасному "збіднінні власного народу", а також заявив, що масова міграція створює перспективу "стирання цивілізації".

"Рубіо – це найкраще, на що ми можемо сподіватися від цієї адміністрації [США]. Але він все ж дав зрозуміти досить чітко: якщо трансатлантичні відносини і не розірвані, то вони істотно відрізняються від того, до чого ми звикли", – сказав один з високопоставлених європейських міністрів, який був присутній у залі.

"Шокова терапія" для Європи

Європейські чиновники відзначили, що в багатьох сенсах промова Венса в 2025 році була легшою для сприйняття, оскільки вона була настільки відверто агресивною, що забезпечила єдність у відповідній реакції Європи. Нюанси в промові Рубіо ускладнили оцінку загрози, заявляють вони.

"У тому-то й справа: якщо ви щось ламаєте, зібрати це назад не так просто. Приємно, що [Рубіо] простягнув руку, замість того щоб тикати нам пальцем в око... але нічого не змінилося", – сказав один європейський міністр з аудиторії.

Виступаючи відразу після Рубіо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала зрозуміти, що, незважаючи на зміну риторики, відносини США і Європи залишаються фундаментально напруженими. Європа пережила "шокову терапію", сказала вона. "Були перетнуті деякі межі, які вже не можна "перетнути назад". Європейський спосіб життя, наші демократичні основи і довіра наших громадян піддаються випробуванням новими способами".

Чиновники відзначили, що більш м'який тон Рубіо дозволив оптимістичним голосам в Європі просувати ідею про те, що ведення справ у звичному режимі ("business as usual") все ще можливо. Генсек НАТО Марк Рютте спробував згладити кути, пояснюючи, чому Рубіо проігнорував зустріч з українського питання. Генсек НАТО списав все на розбіжність графіків і "інші важливі справи" американського дипломата.

"Штати повинні піклуватися про весь світ, а не тільки про Європу. Розірватися вони не можуть. Я ставлюся до цього з повним розумінням", – заявив Рютте.

Фактор Гренландії

Щорічний захід у Мюнхені став своєрідною перевіркою здоров'я трансатлантичних відносин. Цього року він відбувся всього через кілька тижнів після того, як Трамп пригрозив (а потім відступив) потенційними військовими діями для захоплення Гренландії у Данії, союзника по НАТО.

Це стало найекстремальнішим прикладом у низці подій, що загострюють відносини, які послідували за тарифами Трампа проти європейських країн минулого року і його підтримкою євроскептиків на недавніх виборах в ЄС. Недоладні розбіжності між США і Європою найбільш помітні в питанні України і підході до мирних переговорів під егідою США, пише ЗМІ.

У матеріалі йдеться про те, що, поки Трамп вимагає від України піти на поступки заради просування переговорів, європейські столиці заявляють, що він повинен чинити тиск на Росію – або збільшуючи військову підтримку Києва, або вводячи нові санкції проти Москви. Європейські лідери в Мюнхені навіть підштовхували Рютте, зокрема, бути твердішим з США в питанні мирних переговорів і не підтримувати підхід Трампа.

"У руках Росії зупинити [війну]. Але це також і в наших руках. І саме Америка, Європа та Україна разом можуть змусити [Росію] припинити її", – заявив на конференції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Масштаб занепокоєння такий, що навіть Німеччина – країна, яка завжди відкидала пропозиції Парижа приєднатися до французького ядерного парасольки і розраховувала на атомний щит США, – розглядає можливість зміни курсу. Мерц оголосив, що "ініціював переговори" з президентом Франції Еммануелем Макроном про ядерне стримування на континенті.

В європейських столицях також панує тривога, що адміністрація Трампа фундаментально не любить ЄС як інститут і воліла б мати справу з окремими державами – підхід, який, на думку багатьох в Європі, підриває десятиліття європейської інтеграції, покликаної забезпечити мир і процвітання.

І все ж, після року турбулентності з боку Вашингтона, більша частина європейської спільноти безпеки і оборони була готова розглядати склянку як наполовину повну, а не наполовину порожню, відзначають журналісти.

Інші новини про відносини Європи і США

Раніше УНІАН повідомляв, що нова місія НАТО в Арктиці - спектакль для Трампа. Цей крок, розрахований не стільки на стримування Росії, скільки на стримування президента США Дональда Трампа. Дипломати та експерти стверджують, що ці зусилля - здебільшого "ребрендинг".

Крім того, ми розповідали, що у Швеції закликали ЄС перестати сподіватися на США. Там попередили, що Європа перебуває "на роздоріжжі не тільки в словах, але і в діях", адже повномасштабна війна в Україні триває вже майже чотири роки.

Вас також можуть зацікавити новини: