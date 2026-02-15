РФ завдала удару по лінії збірки ракет 'Фламінго': Зеленський розкрив, що зараз з виробництвом

Зеленський розкрив деталі удару по оборонно-промисловому комплексу.

Російським окупантам вдалося вразити виробничу лінію, де збиралися українські крилаті ракети "Фламінго", заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що раніше ця інформація не розголошувалася з міркувань безпеки, проте тепер, коли наслідки удару подолані, про це можна говорити публічно.

"У нас були технічні проблеми. Якщо між нами, то одна з наших великих виробничих ліній була знищена ракетами – російськими ракетами. Тепер я можу про це говорити, тому що виробництво вже релоцировали і почали частково відновлювати. Перезапуск триває", – заявив президент в Мюнхені, згідно з відео, опублікованим Офісом президента на Youtube.

Зеленський також підкреслив, що ворог вже відчув на собі роботу "Фламінго". Наприклад, нещодавно ракети були застосовані по території, з якої Росія запускає свої балістичні ракети "Орешник". "Ми ще побачимо результат, але вважаємо, що він вже є", – резюмував український лідер.

Відео дня

Довідка – ракета "Фламінго"

"Фламінго" – українська далекобійна крилата ракета класу "земля-земля". Вона розроблена для ураження стратегічно важливих військових об'єктів противника в глибокому тилу.

Основні характеристики (за відкритими даними):

Тип: дозвукова крилата ракета.

Дальність польоту: до 3000 км.

Швидкість: близько 900 км/год.

Бойова частина: вагою понад 1 тонну.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Фламінго" завдали удару по арсеналу з ракетами і боєприпасами в РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: