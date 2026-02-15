Президент Литви висловився про мирні переговори щодо війни в Україні

Зараз Росія тільки імітує переговорний процес, каже Науседа.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія не готова до миру. Країна-агресорка демонструє це кожного дня.

Таку заяву він зробив під час панельної дискусії на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Європейська правда. Він скептично налаштований щодо нинішнього переговорного процесу, який триває за участі України, США і Росії.

"Як мені видається – і Росія доводить це кожен день – Росія не готова до миру, і я не думаю, що вони готові до мирних перемовин. Можливо це станеться, у 2027-28 році, але не 2026 – тому що все вказує на те, що вони просто імітують переговорний процес – а тим часом намагаються зламати дух українців", – сказав Науседа.

Президент Литви зазначив, що спроможність України триматися залежить від допомоги з боку партнерів.

"Зараз дуже потрібна наша постійна підтримка, наша готовність і наша єдність – із нашим трансатлантичним партнером також", – резюмував він.

Завершення війни в Україні – інші новини

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що невідомо, наскільки серйозно РФ налаштована припинити війну проти України. За його словами, у Вашингтоні будуть і далі з’ясовувати, чи вийде знайти прийнятні для України умови, з якими погодиться і Росія.

Експосол США в Москві Майкл Макфол вважає, що Кремль не зацікавлений у подальших мирних переговорах з Україною. Він також несхвально висловився про можливий тиск США на Україну заради швидкого миру, про що раніше писали західні ЗМІ.

