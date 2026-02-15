НАТО виграє кожну битву з Росією, якщо вона нападе зараз, - Рютте

За словами генсека альянсу, НАТО є достатньо сильним.

Армія РФ зазнає "шалених втрат" в Україні, які за останні два місяці склали близько 65 тисяч солдатів. Про це сказав на Мюнхенській конференції з безпеки генеральний секретар НАТО Марк Рютте, цитує Reuters.

Також на круглому столі для ЗМІ він наголосив, що НАТО є достатньо сильним, аби РФ не намагалася його атакувати.

"Ми виграємо кожну битву з Росією, якщо вона нападе на нас зараз, і ми маємо переконатися, що через два, чотири, шість років ситуація не зміниться", - зауважив Рютте.

Інші заяви генсека НАТО

Раніше політик заявив, що Росія рухається в Україні зі швидкістю садового равлика. За його словами, нинішня згуртованість союзників демонструє готовність Європи активніше брати на себе відповідальність за власну оборону та лідерство в НАТО.

"Росія хоче, щоб ми сприймали її як могутнього ведмедя. Але можна сказати, що вона просувається в Україні зі швидкістю садового равлика. Тож давайте не піддаватимемося російській пропаганді", - закликав Рютте.

Також генсек НАТО зізнався, що припинив слухати міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Він зазначив, що на тлі цих мирних зусиль не обов’язково слухати, що каже російський міністр.

"Я припинив деякий час тому слухати кожну особу, яка виступає з російської сторони, особливо, якщо це звучить від Лаврова. Я маю на увазі, що важко відстежувати, що вони всі говорять. Але я знаю, що мирний процес вже розпочався на чолі зі Сполученими Штатами за участі росіян і українців, аби покласти край цій війні. І частина усього цього процесу полягає у тому, що є абсолютне визнання від усіх учасників - Україні для подальшого розвитку потрібні надійні гарантії безпеки", - пояснив Рютте.

