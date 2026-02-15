Росіяни під час переговорів отримують більше, ніж досягають на фронті, - Каллас

За словами політика, РФ "ледь просунулася" за лінію фронту 2014 року.

Росія отримує більше за столом перемовин, ніж досягає на фронті, і в цьому полягає найбільша загроза. Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, цитує "РБК-Україна".

За її словами, РФ "ледь просунулася" за лінію фронту 2014 року ціною 1,2 млн жертв, однак продовжує ставити нереалістичні вимоги під час переговорів.

"Сьогодні Росія розбита, її економіка в руїнах, вона відірвана від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Насправді найбільша загроза, яку зараз представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою", - наголосила Каллас.

Політик додала, що важливим є не так наявність місця за столом перемовин, як розуміння того, про що вести діалог.

"На наш погляд, все дуже просто: максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістською відповіддю. Подумайте про це: якщо військо України має бути обмежене за розміром, то і російське теж. Росія повинна платити за шкоду, яку вона завдала Україні", - зауважила дипломат.

Каллас підкреслила, що компенсація завданої Україні шкоди, повернення депортованих українських дітей та ніякої амністії за воєнні злочини є мінімумом, на який повинна піти РФ, якщо вона справді хоче досягти миру.

Мирні переговори - останні новини

Раніше президент Литви Гітанас Науседа висловився про мирні переговори щодо війни в Україні. За його словами, Росія кожного дня демонструє, що не готова до миру.

"Як мені видається - і Росія доводить це кожен день - Росія не готова до миру, і я не думаю, що вони готові до мирних перемовин. Можливо це станеться, у 2027-28 році, але не 2026 - тому що все вказує на те, що вони просто імітують переговорний процес - а тим часом намагаються зламати дух українців", - сказав політик.

Водночас народний депутат Роман Костенко вважає, що зараз переговори про припинення війни невигідні Україні. Він наголосив, що "якщо ми протримаємось до весни, то це вже буде зовсім інший розклад", адже "вже не буде такого тиску".

"Буде зовсім інше, коли буде Україна казати: "А віддайте нам АЕС, а віддайте нам Кінбурнську косу, бо нам потрібно вивільнити порти… Віддайте нам Нову Каховку, бо це наша територія, нам потрібно знову відновити греблю"… Це були три ключові точки, які ще раніше, до того, як Росія захотіла забрати територію Донецька, - ці питання завжди були дискусійні", - сказав Костенко.

