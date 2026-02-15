Рубіо їде до Орбана й Фіцо: про що говоритимуть

У неділю держсекретар США має зустрітися із прем'єр-міністром Словаччини, а в понеділок - з угорським лідером.

Державний секретар США Марко Рубіо після участі у Мюнхенській конференції здійснить дводенний візит до Угорщини та Словаччини, лідери яких часто конфліктують з іншими країнами Євросоюзу, зате мають теплі стосунки із президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним, пише Reuters.

Зазначається, що Рубіо використає свій візит "для обговорення співпраці в енергетичній сфері та двосторонніх питань, включаючи зобов'язання перед НАТО".

"Це країни, які дуже тісно співпрацюють з нами, дуже тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, і це гарна нагода побачити їх та дві країни, в яких я ніколи не був", – сказав Рубіо журналістам у четвер перед від'їздом до Європи.

Відео дня

У неділю держсекретар США має зустрітися із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, а в понеділок - з угорським лідером Віктором Орбаном.

"Орбана, одного із найближчих союзників Трампа в Європі, багато представників ультраправих сил Америки вважають взірцем жорсткої політики президента США щодо імміграції, підтримки сімей та християнського консерватизму", - пише агентство.

Також видання нагадало, що Фіцо і Орбан підтримують зв'язки з Росією, критикують та гальмують запровадження санкцій ЄС проти РФ, а також виступають проти надання військової допомоги Україні.

Словаччина та Угорщина також продовжують купувати російські газ і нафту, що критикують Сполучені Штати. За словами Рубіо, це питання він буде обговорювати під час свого візиту.

Контакти Словаччини і Угорщини зі США: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у січні Фіцо після зустрічі з Трампом заявив, що "стурбований його душевним здоров'ям". Європейські дипломати розповіли виданню Politico, що прем'єр-міністр Словаччини висловив свої зауваження на окремій неформальній зустрічі деяких лідерів і головних посадових осіб ЄС під час саміту в Давосі. За словами двох дипломатів, Фіцо використовував слово "небезпечний", описуючи поведінку президента США під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня.

Орбан здійснив візит до США восени 2025-го. Він, зокрема, просив у Трампа послабити російські санкції, щоб Угорщина могла купувати нафту в РФ. Згодом президент США підтвердив, що прем’єр-міністр Угорщини звертався до нього з відповідним проханням, але отримав відмову. При цьому він назвав Віктора Орбана своїм другом.

Вас також можуть зацікавити новини: