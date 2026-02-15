Росія готова не обстрілювати Україну у день голосування на виборах, - МЗС РФ

Також у Росії хочуть, аби Україною керували під егідою ООН.

Росія готова забезпечити відсутність обстрілів у день голосування в Україні, якщо Київ "зважиться" провести вибори. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін в інтервʼю ТАСС.

Також він сказав, що РФ готова до обговорення зі США та іншими країнами ідеї тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН.

Можливість проведення виборів в Україні - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити вогонь, якщо Росія проведе у себе вибори. За його словами, якщо американська сторона буде відстоювати позицію щодо виборів, то він готовий продемонструвати, що Україна готова до цього.

"Я дуже чесний. Дайте нам два місяці припинення вогню, ми підемо на вибори. Дайте нам припинення вогню, інфраструктуру безпеки. Можливо, не два місяці, але нам потрібно багато днів, щоб підготуватися", - зауважив глава держави.

Також президент спростував інформацію ЗМІ про намір 24 лютого оголосити вибори. Він наголосив, що до виборів може відбутися перехід тоді, коли "є всі відповідні гарантії безпеки".

"Я завжди казав, що питання виборів піднімають ті чи інші партнери України. Україна сама ніколи не піднімала, але безумовно ми готові до виборів, я казав дуже просто зробити. Зробіть ceasefire (припинення вогню - УНІАН) - будуть вибори", - сказав Зеленський.

