Вночі під масованою атакою був Краснодарський край: зайнявся резервуар з нафтопродуктами

Постраждали енергооб'єкти у селищі Волна, де розташований нафтовий термінал "Таманьнефтегаз".

Уночі під масованою повітряною атакою був Краснодарський край РФ. Внаслідок ударів пошкодження отримали резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали у селищі Волна. Також вибухи лунали в Сочі.

Як повідомили в оперативному штабі регіону, атака тривала з вечора. У селищі Волна, стверджують, ситуація найскладніша.

"Є кілька осередків займань - їх гасять 126 люлей і 34 одиниці техніки, в тому числі МНС Росії по Краснодарському краю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Сочі "в результаті відбиття атаки" пошкоджений приватний будинок, а в селі Юрівка - котельня.

Зазначимо, у селищі Волна Краснодарського краю РФ розташований нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" - одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Загальний об'єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу становить понад 1 млн кубічних метрів. ЗСУ вже неодноразово били по ньому.

Атаки ЗСУ по порту "Тамань"

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2026 року Сили оборони уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", який задіяний у забезпеченні російських збройних сил. За даними Генерального штабу ЗСУ, було зафіксовано влучання в ціль - сталися вибухи та пожежа.

Також місяць перед тим, у ніч на 22 грудня, воєнна розвідка уразила морський нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз". Як зазначали джерела УНІАН в ГУР МО України, внаслідок завданих ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного терміналу, причалу зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу. Ураження терміналу підтверджував і Генштаб ЗСУ.

