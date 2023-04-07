Фігурантом є протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов.

Служба безпеки зібрала обґрунтовану доказову базу на ще одного представника Російської православної церкви (РПЦ), який займається підривною діяльністю проти України.

Як повідомив прес-центр СБУ, фігурантом є протоієрей РПЦ Андрій Ткачов – випускник факультету спецпропаганди військового інституту Міністерства оборони СРСР у Москві.

Зазначається, що у 2013 році його призначили керівником місіонерського відділу Київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі "Київська Русь".

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Як поінформували в спецслужбі, саме тоді він розпочав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив "під сумнів" існування української державності.

"Згодом Ткачов переїхав до Москви, а на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських окупантів. Для цього створив власні канали у месенджері Телеграм та відеохостингу Ютуб, на які підписалося майже 1,3 млн користувачів. Там він публікує свої "проповіді", в яких закликає загарбників вбивати мирних жителів України. Задокументовано, що московський клірик пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в СБУ зазначили, що Ткачов є частим "гостем" в ефірах центральних каналів РФ, де активно виправдовує воєнні злочини Кремля.

Ініційована Службою безпеки експертиза повністю підтвердила факти злочинної діяльності фігуранта.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

В СБУ заявили, що наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Проросійскі церкви проти України: що відомо з актуального

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