Протоієрей Дмитро Василенков раніше обіймав посаду голови відділу зі взаємодії з казаками Санкт-Петербургської єпархії.

Російський патріарх Кирил підписав указ про призначення головного військового священника в зоні проведення так званої "спеціальної військової операції".

Як повідомляє офіційний сайт Московського патріархату, головним священником для війни в Україні став Дмитро Василенков - клірик Санкт-Петербурзкої єпархії, який раніше обіймав посаду голови відділу зі взаємодії с казаками.

Тепер за наказом Кирила він "духовно наставлятиме" російських військовослужбовців та співробітників силових структур, які перебувають в зоні бойових дій в Україні.

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РПЦ і війна в Україні - деталі

Патріарх РПЦ Кирил від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступав на підтримку так званої "СВО", закликаючи знищувати ворога зі зброєю в руках. Він виправдовував війну, розпочату президентом Володимиром Путіним, стверджуючи, що її спровокували зовнішні сили з метою знищення Росії.

Піп Російської православної церкви Андрій Ткачов порадив російським загарбникам без молитви "Град" не заряджати, фактично благословивши їх на вбивства українців.

Духовний глава православних християн світу Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що російська православна церква розділяє з владою Росії відповідальність за повномасштабне вторгнення в Україну. Після війни буде потрібно "духовне відродження" Росії.