За даними СБУ, фігурант публікував прокремлівські дописи на власних Телеграм- та Ютуб-каналах із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів.

Служба безпеки України повідомило про підозру поплічнику Віктора Медведчука, колишньому ведучому його телеканалів Максиму Гольдарбу за виправдовування агресії Російської Федерації та співпрацю з агресором. Про це йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Служба безпеки зібрала доказову базу протиправної діяльності на колаборанта Максима Гольдарба – ексведучого телеканалів Медведчука та лідера забороненої в Україні політичної партії "Союз лівих сил".

"На початку повномасштабного вторгнення Росії він втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, фігурант публікував прокремлівські дописи на власних Телеграм- та Ютуб-каналах із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів.

"У цих матеріалах Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої обстановки в нашій державі. Крім того, він розповсюджував вигадані ним "інсайди" про нібито "плани" декількох європейських країн "анексувати" територію на заході України", - сказано у повідомленні.

Також він неодноразово брав участь у "телемостах" з російськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму і ток-шоу країни-агресора.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

На підставі зібраних доказів Гольдарбу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Справи проти журналістів Медведчука

12 жовтня прокремлівській пропагандистці Діані Панченко, яка сприяє збройній агресії РФ проти України, повідомлено про підозру у державній зраді.

Зазначається, що Панченко після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

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