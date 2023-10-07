Депутат організував банду, яка "вибивала" гроші з місцевих, погрожуючи їм насильством та "конфіскацією" приватного майна.

Правоохоронці знешкодили злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців західного прикордоння України. У результаті спецоперації на Закарпатті затримано лідера банди – чинного депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ, повідомляє Служба безпеки України.

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про депутата Івана Чубірка.

У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і "вибивала" з них гроші. Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані "комерційні" спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення. У разі відмови платити "данину" – бандити погрожували потерпілим насильством та "конфіскацією" приватного майна.

Правоохоронці зафіксували, що депутат разом зі своєю "правою рукою" - ще одним кримінальним авторитетом - вимагали з місцевого підприємця гроші. Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого "боргу".

"Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника "на гарячому" під час передачі їм першої частини грошей від постраждалого підприємця. При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності", - розповіли в СБУ.

Наразі затриманим зловмисникам готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Рекетирам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Водночас, в Офісі генпрокурора уточнили, що депутат облради за попередньою змовою з кримінальним авторитетом вимагали з місцевого підприємця 135 тис. доларів неіснуючого боргу як плату за нібито використання їх авторитету під час здійснення операцій з нерухомістю.

За даними слідства, щоб змусити віддати гроші, чоловіка та його сім’ю залякували та били вікна.

Віктор Медведчук - що про нього відомо

Зрадник України Віктор Медведчук отримав підозру у держзраді у травні 2021 року, коли ще був нардепом. Після початку повномасштабного вторгнення він втік з-під домашнього арешту, однак у квітні його знову затримали та відправили до СІЗО.

У вересні 2022 року Медведчука обміняли на українських захисників.

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