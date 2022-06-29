Авіатехніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час агресії РФ.

Служба безпеки України затримала у Києві генерального директора однієї з приватних авіакомпаній, який проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже півмільйона доларів США.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

"Ця авіатехніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час агресії РФ. Натомість власник компанії заробляв десятки млн грн на суборенді літальних апаратів на території Західної Африки", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у 2002 році одна з військових частин передала 9 багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії.

"У разі введення воєнного стану вона зобов’язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром. Однак керівник авіакомпанії порушив вимоги закону і залишив гелікоптери за кордоном. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру", - пояснили в СБУ.

Раніше працівники СБУ перехопили нові методички ФСБ.

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