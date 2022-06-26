Документ має примітку "до неухильного використання".

Служба безпеки України перехопила нові "методички" ФСБ, в яких російських чиновників вчать правильно хвалити президента Володимира Путіна та коментувати війну в Україні.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Документ має примітку "до неухильного використання". Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади РФ. Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужніках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні. Один із головних наказів ФСБ – хвалити Путіна. Адже це він нібито "особисто захистив Росію від знищення, а росіян – від стояння на колінах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора та перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій.

Раніше СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.

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