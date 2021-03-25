За версією слідства, Семенченко причетний до створення незаконного збройного формування - "приватної компанії", що маскувалась під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Дружина екс-нардепа та ветерана АТО Семена Семенченка, який фігурує у справі про створення нелегальної «військової компанії», стверджує, що не бачила чоловіка понад тиждень і не спілкувалась з ним.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що в Печерському райсуді Києва сьогодні мають розпочатися засідання щодо обрання запобіжного заходу колишнім військослужбовцям батальйону «Донбас» Сергію Акимовичу, Ігорю Орленку та Олександру Новікову – вони фігурують у справі про незаконну ПВК.

Під судом зібралось чимало прихильників обвинувачених та преси. Проте саме засідання, яке мало б розпочатися ще о 12:00, станом на 14:00 так і не розпочалося.

На суд прибула і дружина одного з головних фігурантів - Семена Семенченка. Вона заявила, що не знає, де її чоловік – не бачила його щонайменше 10 днів, нічого про нього не знає і не спілкувалась із ним. Однак зазначила, що до неї також приходили із обшуком.

Прокуратура проситиме для Акимовича, Орленка та Новікова арешт без права на заставу. А от адвокати впевнені в тому, що їхніх підопічних потрібно відпустити.

"Ми проситимемо просити про відмову в задоволені в клопотанні. І виходячи з тих обставин, що нам буде повідомляти прокурор, можливо він ще щось нам повідомить, оскільки ті матеріали, які нам надали. Вони взагалі не підтверджують будь-які протиправні дії, за будь якою статтею кримінального кодексу", - вказав адвокат.

Хто такий Семен Семенченко

У 2014 році Семен Семенченко (до зміни ім'я - Костянтин Гришин) сформував батальон "Донбас" для боротьби з бойовиками ОРДЛО. Брав активну участь в АТО.

Обрався у склад Верховної Ради восьмого скликання, був нардепом від "Самопомочі". У 2016 році балотувався на перевиборах мера Кривого Рогу, але програв.

У 2016-2017 роках брав активну участь та підтримував заходи, направлені на тимчасову блокаду ОРДЛО з українського боку.

Викриття "ПВК" на чолі з екс-нардепом

Напередодні СБУ повідомила про викриття та припинення діяльності незаконного збройного формування, так званої "приватної військової компанії".

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Підготовка членів «ПВК» відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області.

В СБУ також стверджують, що контролювали діяльність групи 15 громадян України. Серед них - Семен Семенченко та "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко. За версією слідства, вони вербували її потенційних учасників, надаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом участі у бойових діях.

Також правоохоронці вважають, що Семенченко та Шевченко "організували ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Росії, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами".

СБУ відзвітувало про проведення близько 80 обшуків в офісах компанії та помешканнях фігурантів. Повідомляють про вилученння майже 5,5 тисяч набоїв, 7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26, ручний кулемет Калашнікова, 2 автоматичні гвинтівки, 3 пістолети, 3 автомати Калашнікова, 7 помпових рушниць, 38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5), засобів зв’язку, тощо.

Євген Шевченко заявив, що жодним чином не причетний до створення та керування «ПВК», і буде захищатись в суді. За його словами. «власну охоронну компанію» створив Семен Семенченко.

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Автор: Дмитро Захаров