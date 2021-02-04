Сервісний центр надає понад 1 тис. послуг на день та одночасно обслуговує до 30 клієнтів.

У Києві відкрили найбільший в Україні сервісний центр МВС.

Як повідомляється на сайті МВС, один із найстаріших і найвідоміших сервісних центрів міністерства, що працював на вул. Туполева, 19, переїхав у сучасне просторе приміщення на вул. Перемоги, 20.

Сервісний центр надає понад 1 тис. послуг на день та одночасно обслуговує до 30 клієнтів.

«Сервісний центр МВС на Туполєва має давню історію, датовану ще 1943 роком. Вже 77 років найстаріший заклад здійснює реєстраційні операції авто. Тепер старе приміщення в минулому. В оновлених сервісних центрах МВС працюємо тільки з новими підходами до надання послуг — за принципами клієнтоорієнтованості, «єдиного вікна» та екстериторіальності» — зазначив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов.

Серед основних переваг оновленого центру – розширення переліку послуг, просторий open space – понад 2 тис. кв. м, використання сучасних технологій та клієнтоорієнтований персонал, велика загальна площа території – 3,5 га, заїзд із двох напрямів (вул. Мельниченка та вул. Перемоги), територія під автодром для складання іспитів, просторий майданчик для експертів (вміщує понад 50 автівок, зокрема, великогабаритних), паркувальний майданчик на 600 авто, 850-дюймовий LED екран електронної черги.

Розділені зони надання послуг створюють комфортні умови для перебування в сервісному центрі МВС. На першому поверсі знаходиться великий зал, де надаються послуги з реєстрації транспортних засобів, видачі довідок про несудимість, видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів, а також з надання витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів. На другому поверсі здійснюється обмін та відновлення посвідчення водія.

У приміщенні встановлений термінал електронної черги, в якому після завершення карантину відвідувачі отримуватимуть талони електронної черги на поточний день. Наразі ж послуги надаються за попереднім записом через функціонал е-черги на сайті Головного сервісного центру МВС.

У новому сервісному центрі МВС передбачені зручності для маломобільних груп населення та відвідувачів з дітьми. Тут встановлена веб-камера, за допомогою якої на офіційних веб-сайтах сервісних центрів МВС в онлайн-режимі можна переглянути процес обслуговування і завантаженість.

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Автор: Віталій Саєнко