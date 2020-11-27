Ціни жінка виставляла занижені та від покупців вимагала повну передоплату,

Жителька Миколаївської области торгувала через інтернет одягом, якого не існує, і ошукала понад шість сотень людей з усієї України.

Читайте також"Від Ісуса": у центрі Львова невідомий роздавав перехожим гроші (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ціни вона виставляла занижені. Від покупців вимагала повну передоплату, спілкувалася лише через месенджери, а щойно отримувала гроші - обривала зв'язок.

Для конспірації з десяток разів змінювала у соцмережах назви своїх онлайн-магазинів, які налічували до десяти тисяч підписників. Клієнтів, які писали негативні відгуки, одразу видаляла й блокувала.

Правоохоронці наразі встановлюють суму збитків, які жінка нанесла людям. Їй загрожує до восьми років ув'язнення.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН