Жителька Миколаївської области торгувала через інтернет одягом, якого не існує, і ошукала понад шість сотень людей з усієї України.
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Ціни вона виставляла занижені. Від покупців вимагала повну передоплату, спілкувалася лише через месенджери, а щойно отримувала гроші - обривала зв'язок.
Для конспірації з десяток разів змінювала у соцмережах назви своїх онлайн-магазинів, які налічували до десяти тисяч підписників. Клієнтів, які писали негативні відгуки, одразу видаляла й блокувала.
Правоохоронці наразі встановлюють суму збитків, які жінка нанесла людям. Їй загрожує до восьми років ув'язнення.
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