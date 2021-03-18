Червону фарбу молодики вилили під стіни заправки.

Представники патріотичного руху «Національний спротив» навідалися з фарбою на заправку «БРСМ-Нафта».

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Про це у Telegram повідомили самі націоналісти.

Учасники акції пояснили, що компанія причетна до фінансування партії підозрюваного у держзраді Анатолія Шарія.

Червону фарбу молодики вилили під стіни заправки, а на вікна наклеїли попереджувальні наліпки про вказану фінансову активність мережі АЗС,

Що передувало

Раніше журналісти Bihus.info встановили, що паливна мережа причетна до фінансування партії Анатолія Шарія в обхід сплати податків. Автори сюжету посилалися на отримані дані бухгалтерських звітів політичної сили.

1 березня Служба безпеки України направила до Київської міської прокуратури інформацію про внесення неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія».

Справа Шарія

16 лютого стало відомо, що СБУ повідомила блогеру Анатолію Шарію про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

На переконання слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

25 лютого СБУ оголосила Шарія у державний розшук.

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Автор: УНІАН