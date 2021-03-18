Шарій - націоналісти навідалися у мережу АЗС, яка фінансує партію Шарія / Скріншот

Представники патріотичного руху «Національний спротив» навідалися з фарбою на заправку «БРСМ-Нафта».

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Про це у Telegram повідомили самі націоналісти.

Учасники акції пояснили, що компанія причетна до фінансування партії підозрюваного у держзраді Анатолія Шарія.

Червону фарбу молодики вилили під стіни заправки, а на вікна наклеїли попереджувальні наліпки про вказану фінансову активність мережі АЗС,

Що передувало

Раніше журналісти Bihus.info встановили, що паливна мережа причетна до фінансування партії Анатолія Шарія в обхід сплати податків. Автори сюжету посилалися на отримані дані бухгалтерських звітів політичної сили.

1 березня Служба безпеки України направила до Київської міської прокуратури інформацію про внесення неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія».

Справа Шарія

  • 16 лютого стало відомо, що СБУ повідомила блогеру Анатолію Шарію про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».
  • На переконання слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.
  • 25 лютого СБУ оголосила Шарія у державний розшук.

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Автор: УНІАН