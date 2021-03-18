Представники патріотичного руху «Національний спротив» навідалися з фарбою на заправку «БРСМ-Нафта».
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Про це у Telegram повідомили самі націоналісти.
Учасники акції пояснили, що компанія причетна до фінансування партії підозрюваного у держзраді Анатолія Шарія.
Червону фарбу молодики вилили під стіни заправки, а на вікна наклеїли попереджувальні наліпки про вказану фінансову активність мережі АЗС,
Що передувало
Раніше журналісти Bihus.info встановили, що паливна мережа причетна до фінансування партії Анатолія Шарія в обхід сплати податків. Автори сюжету посилалися на отримані дані бухгалтерських звітів політичної сили.
1 березня Служба безпеки України направила до Київської міської прокуратури інформацію про внесення неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія».
Справа Шарія
- 16 лютого стало відомо, що СБУ повідомила блогеру Анатолію Шарію про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».
- На переконання слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.
- 25 лютого СБУ оголосила Шарія у державний розшук.
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