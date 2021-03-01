Матеріали направлено до Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України направила до Київської міської прокуратури інформацію про внесення неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією Служби безпеки, факт надання завідомо неправдивих даних виявило досудове розслідування.

«Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів")», - повідомили в СБУ.

Читайте також"Партію Шарія" не можна ліквідувати через підозру у держзраді її неофіційному лідеру - ОПОРАОкрім того, Служба безпеки скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу і необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні у справі Анатолія Шарія.

Справа Шарія

16 лютого стало відомо, що СБУ повідомила блогеру Анатолію Шарію про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

На переконання слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

25 лютого СБУ оголосила Шарія у державний розшук.

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Автор: Інна Андаліцька