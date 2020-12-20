"Щедрик" - всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича.

Оркестр Військово-повітряних сил США привітав українців із різдвяними та новорічними святами виконанням "Щедрика".

Читайте такожНа виставці «100 вертепів у Ватикані» вперше представлено українську шопкуПро це повідомляє посольство США в Україні у Facebook.

Дипломати оприлюднили відео з повідомленням від керівниці оркестру ВПС США у Європі підполковника Крістіни Мур Уррутії.

"Оркестр виконав "Щедрик" як знак вшанування американсько-українського партнерства. В України немає кращого партнера, ніж Сполучені Штати Америки, який підтримує ваші зусилля у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України. Бажаємо вам всього найкращого у ці святкові дні", - сказала Уррутія.

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Автор: Людмила Жерновська