Оркестр Військово-повітряних сил США привітав українців із різдвяними та новорічними святами виконанням "Щедрика".
Читайте такожНа виставці «100 вертепів у Ватикані» вперше представлено українську шопкуПро це повідомляє посольство США в Україні у Facebook.
Дипломати оприлюднили відео з повідомленням від керівниці оркестру ВПС США у Європі підполковника Крістіни Мур Уррутії.
"Оркестр виконав "Щедрик" як знак вшанування американсько-українського партнерства. В України немає кращого партнера, ніж Сполучені Штати Америки, який підтримує ваші зусилля у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України. Бажаємо вам всього найкращого у ці святкові дні", - сказала Уррутія.
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