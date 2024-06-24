Наразі військовозобов'язаним громадянам без військово-облікового документа неможливо отримати консульські послуги за кордоном. Про це заявила адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua.
"Які ці послуги? Наприклад, отримання паспортного документа, посвідчення довіреностей, договорів, засвідчення документів, реєстрація актів цивільного стану", - підкреслила юристка.
За її словами, без такого документа оформити ці вказані послуги не вийде, проте є винятки:
- оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;
- вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;
- вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.
Марина Бекало додала, що на території України без наявного військово-облікового документа неможливо:
- подати заяву на реєстрацію шлюбу;
- оформити паспортні документи;
- оформити посвідчення водія;
- вступити на навчання до закладу освіти;
- бути прийнятим на роботу;
- подати документи на МСЕК на встановлення інвалідності.
Мобілізація в Україні - останні новини
Раніше народний депутат Федір Веніславський заявив, що наразі в Україні не обговорюють зниження призовного віку до 20 років. Однак він підкреслив, що чоловіки віком 18-25 років можуть бути призовниками чи військовозобов'язаними.
"Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає", - запевнив Веніславський.
Водночас у матеріалі The New York Times написали, що ЗСУ мають поповнити свої сили, поки російська армія наступає на фронті. Однак, за словами журналістів, кількість ухилянтів дедалі збільшується.