Зокрема йдеться про консульські послуги та ті, що можна отримати в Україні.

Наразі військовозобов'язаним громадянам без військово-облікового документа неможливо отримати консульські послуги за кордоном. Про це заявила адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua.

"Які ці послуги? Наприклад, отримання паспортного документа, посвідчення довіреностей, договорів, засвідчення документів, реєстрація актів цивільного стану", - підкреслила юристка.

За її словами, без такого документа оформити ці вказані послуги не вийде, проте є винятки:

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оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Марина Бекало додала, що на території України без наявного військово-облікового документа неможливо:

подати заяву на реєстрацію шлюбу;

оформити паспортні документи;

оформити посвідчення водія;

вступити на навчання до закладу освіти;

бути прийнятим на роботу;

подати документи на МСЕК на встановлення інвалідності.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше народний депутат Федір Веніславський заявив, що наразі в Україні не обговорюють зниження призовного віку до 20 років. Однак він підкреслив, що чоловіки віком 18-25 років можуть бути призовниками чи військовозобов'язаними.

"Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає", - запевнив Веніславський.

Водночас у матеріалі The New York Times написали, що ЗСУ мають поповнити свої сили, поки російська армія наступає на фронті. Однак, за словами журналістів, кількість ухилянтів дедалі збільшується.

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