Підвищення цін на одноразові пакети, нові правила в'їзду в ЄС та інші важливі зміни в житті українців з 1 лютого 2022 року.

Останній зимовий місяць принесе українцям кілька важливих змін. Цього місяця туристи в'їжджатимуть до ЄС за новими правилами, правоохоронці отримають підвищення зарплат, а школярі почнуть реєструватися на ЗНО. Що зміниться в Україні з 1 лютого - детально в нашому матеріалі.

Подорожчання пластикових пакетів

З 1 лютого ціни на одноразові пластикові пакети зростуть. Тепер магазини будуть зобов'язані продавати їх не менше ніж за 2 грн. Пакет без ручок і бічних складів буде коштувати мінімум 2 грн, тільки зі складками або тільки з ручками - 2,5 грн, зі складками і з ручками - 3 грн. Раніше багато магазинів встановлювали на пакети символічну ціну в 10 копійок.

Нагадаємо, що заборона на безкоштовні пакети в Україні був анонсований наприкінці 2021 року. Відмовлятися від пакетів будуть в кілька етапів. Спочатку ціни на них підвищать, а до 2023 року зовсім перестануть продавати.

Нові правила в'їзду в країни ЄС

З 1 лютого для українців вводяться нові правила в'їзду в країни ЄС. Тепер для в'їзду знадобляться наступні документи:

сертифікат про повну вакцинацію однієї зі схвалених в ЄС вакцин (остання доза повинна бути введена не пізніше, ніж 250 днів тому);

сертифікат про введення бустерної дози щеплення, якщо з моменту вакцинації пройшло більше 250 днів;

негативний результат ПЛР - тесту на коронавірус;

для перехворілих - довідка про одужання.

Якщо у туриста немає таких документів, то його можуть зобов'язати скласти тест на коронавірус протягом 24 годин після прибуття в країну. Нагадаємо, що в країнах ЄС визнається електронний сертифікат в Дія.

Підвищення зарплат правоохоронців

З 1 лютого правоохоронцям в Україні підвищать зарплати. Процес підвищення почався в січні і буде завершений в лютому. Надбавки отримають працівники МВС, поліцейські, рятувальники, прикордонники, нацгвардійці, працівники міграційної служби.

Початок реєстрації на ЗНО-2022

З 1 лютого до 9 березня школярі можуть подати документи для участі у ЗНО 2022. Для безкоштовної участі можна вибрати максимум 5 предметів. Обов'язковими для складання будуть три іспити: українська мова та українська література, історія України та математика або іноземна мова. Зареєструватися можна тут.

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