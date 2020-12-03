Ряд депутатів виступили проти відсторонення Національної академії педагогічних наук України від розгляду питань, які стосуються забезпечення якості навчальної літератури.

Верховна Рада не підтримала законопроект щодо забезпечення якості навчальної літератури.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект закону "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури" (№ 3900) у першому читанні проголосував лише 161 народний депутат за необхідних мінімум 226.

У пояснювальній записці до законопроект сказано, що зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до закону "Про освіту", які спрямовані на "встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовуються у закладах повної загальної середньої освіти, та механізму перевірки дотримання цих вимог".

При цьому зазначається, що необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується низькою якістю навчальної літератури, зокрема шкільних підручників та посібників, які містять дискримінаційні вислови та зображення, зокрема, йдеться про випадки дискримінації на підставі статі, раси, етнічного походження, стану здоров’я, складу сім’ї.

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Даним законопроектом передбачалося встановити перелік принципів, яким має відповідати навчальна література, зокрема, відповідність стандартам освіти, науковість, системність, що використовуються в освітньому процесі у закладах освіти, та заборону на висловлювання, зображення, відео- чи аудіоматеріали дискримінаційного характеру у навчальній літературі.

Проектом закону передбачалась обов’язковість проведення експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.

Низка депутатів на засіданні парламенту виступали проти відсторонення Національної академії педагогічних наук України від розгляду питань, які стосуються забезпечення якості навчальної літератури.

Якість шкільних підручників: що було раніше

У Міністерстві освіти і науки України визнали наявність помилок, неточностей і недоречного контенту у шкільних підручниках і обіцяють кардинально змінити підходи до відбору підручників.

Раніше в підручнику для перших класів українських шкіл, до якого доклала руку матір бізнесмена Валерія Хорошковського, знайшли ганебну помилку у даті заснування Києва.

Крім цього, в підручнику всесвітньої історії за 10 клас виявили відомий мем із Кіану Рівзом, яким замінили відому фотографію "Обід на хмарочосі" 1932 року.

Також, на сторінках підручника з української мови та читання знайшли рекламу мінеральної води "Моршинська" та кафе "Львівська Майстерня Шоколаду".

Нещодавно стало відомо, що в підручнику з хімії для дев'ятого класу, авторства Савчин М. М., школярам розповідають про лікування онкології содою. Там також пропонують в разі застуди використовувати спиртові компреси.

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Автор: Надя Пришляк