Севастопольський суд звинуватив 66-річну жінку в тому, що вона нібито виконувала розвідувальні завдання для Міноборони України.

Суд в окупованому Росією Криму визнав жительку Севастополя винною у державній зраді та засудив її до 12 років в'язниці.

Читайте такожВ Україні оголосили підозру заступнику командувача Чорноморського флоту РФУ прес-службі Севастопольського міського суду, підконтрольного російській окупаційній владі, повідомили, що уродженка міста Бахчисарай 1955 року народження нібито була залучена "до негласної співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України".

"Громадянка Д. виконувала розвідувальні завдання, спрямовані на збирання відомостей про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту", - заявили в суді.

Кримінальна справа була розглянута в закритому режимі. Жінці призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі в колонії загального режиму та з обмеженням волі на один рік.

За інформацією Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, незаконний вирок винесено громадянці України на ім'я Галина Довгопола у сфабрикованій кримінальній справі.

"Її засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму та 1 року адміннагляду після закінчення терміну ув'язнення. Наголошую, що проведення судових слухань відносно громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими судами не вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Галини Довгополої", - повідомила Денисова у своєму Telegram-каналі.

Омбудсмен засудила такі незаконні дії, а також продовження окупаційною владою політичних репресій стосовно українців на території тимчасово окупованого півострова.

"Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі можливі інструменти для посилення тиску на Російську Федерацію, аби якнайшвидше звільнити всіх незаконно утримуваних нею громадян України та припинити терор стосовно них", - додала Денисова.

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Автор: Катерина Комолова