Хлопчик 2014 року народження зник під час збирання бузини.

У Сумській області рятувальники знайшли малолітню дитину, яка зникла у лісі під час збирання ягід.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка, Сумського району, під час збирання бузини у лісі зник хлопчик 2014 року народження.

"О 17:11 дитину знайдено у задовільному стані", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНічого не їв, спав на землі: 6-річний хлопчик розповів, як пережив 30 годин один у горах (фото, відео)До пошукових робіт залучалися: від ДСНС України - 101 особа, в тому числі кінологічна група (5 осіб та 3 собаки); від Нацполіції у Сумській області - 100 осіб, в тому числі кінологічна група (4 особи та 2 собаки); від Нацгвардії - 27 осіб.

Також для пошуків був залучений вертоліт Н-125 від Державної прикордонної служби.

Білопільський міський голова Юрій Зарко на своїй сторінці у Facebook написав, що "хлопчик має ознаки психічного розладу та не розмовляє", що ускладнює пошуки.

Як раніше повідомляв УНІАН, працівники відділення поліції №1 із міста Білопілля Сумського районного управління поліції встановлюють місцеперебування 6-річного Богдана Хоменка, який 20 серпня, перебуваючи з батьками під час збирання бузини в лісі, близько 19-ї години зник, коли батьки відволіклись.

Автор: Тетяна Герасименко