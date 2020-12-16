Мер очікує, що генпідрядник будівництва відшкодує збитки за пошкоджені автомобілі після падіння електроопор.

Мер Києва Віталій Кличко розраховує, що правоохоронці оперативно завершать розслідування, й винні у падінні електроопор на Шулявському шляхопроводі понесуть відповідальність.

Читайте такожПадіння стовпів на Шулявському мосту: наслідки аварії ліквідовували до пізньої ночі (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

Він заявив, що вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. "І я також вкрай обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік тому, впали три опори освітлення. На новий міст, хочу нагадати, підрядник давав гарантію 50 років", - зауважив Кличко.

Мер додав, що фахівці обстежили усі опори освітлення, і ті опори, які "викликали сумніви щодо надійності, демонтували". Зокрема, демонтаж шести опор було здійснено підрядником уночі.

Кличко запевнив, що нові стовпи будуть оперативно встановлені.

"Підкреслюю, генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об'єкту, здійснить усі роботи власним коштом. Також Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд, як замовник будівництва, звернеться до суду щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі", - наголосив міський голова.

Він також додав, що за якість роботи на об'єкті відповідає генпідрядник, висновки щодо якості робіт та безпечності експлуатації об'єкту надає компанія з технічного нагляду як незалежна організація.

Мер нагадав, що за фактом інциденту розпочато кримінальне провадження. "Ми розраховуємо, що розслідування буде оперативним прозорим, щоб усі винні понесли відповідальність", - наголосив Кличко.

НП на Шулявському шляхопроводі

15 грудня вдень на Шулявському шляхопроводі впали три стовпи лінії електропередач, розташовані на смузі руху в напрямку вул. Гетьмана та вул. Довженка.

Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Люди не постраждали.

За фактом падіння електроопор відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу ("порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд"). Реконструкцію Шулявської розв'язки було проведено у 2019 році.

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Автор: Віталій Саєнко