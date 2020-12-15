Всього обрушилися три опори / скріншот відео

У мережі з'явилося відео падіння електроопор столичного Шулявського мосту.

Запис розміщено на сторінці "Шулявський міст" у Facebook.

На записі видно, як по черзі падають три опори, дивом не зачіпаючи автомобілі. На момент падіння Шулявський шляхопровід був перевантажений транспортом.

Падіння стовпів на Шулявському мосту: що відомо

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Автор: Юрій Годован