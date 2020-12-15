Всього обрушилися три опори / скріншот відео
У мережі з'явилося відео падіння електроопор столичного Шулявського мосту.
Запис розміщено на сторінці "Шулявський міст" у Facebook.
На записі видно, як по черзі падають три опори, дивом не зачіпаючи автомобілі. На момент падіння Шулявський шляхопровід був перевантажений транспортом.
Падіння стовпів на Шулявському мосту: що відомо
- Сьогодні, 15 грудня, на Шулявському шляхопроводі впали три стовпи лінії електропередач, розташовані на смузі руху в напрямку вулиці Гетьмана та вулиці Довженка.
- Рух на шляхопроводі було перекрито в обох напрямках, проводився демонтаж електроопор та обстеження інших опор на мосту. Пізніше рух частково відновили.
- Реконструкція Шулявської розв'язки була проведена в минулому, 2019 році. Рух відкрили в останні дні минулого року.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.
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