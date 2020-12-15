Обвалення сталося в момент, коли шляхопровід був перевантажений транспортом.

У мережі з'явилося відео падіння електроопор столичного Шулявського мосту.

Запис розміщено на сторінці "Шулявський міст" у Facebook.

На записі видно, як по черзі падають три опори, дивом не зачіпаючи автомобілі. На момент падіння Шулявський шляхопровід був перевантажений транспортом.

Падіння стовпів на Шулявському мосту: що відомо

Сьогодні, 15 грудня, на Шулявському шляхопроводі впали три стовпи лінії електропередач, розташовані на смузі руху в напрямку вулиці Гетьмана та вулиці Довженка.

Рух на шляхопроводі було перекрито в обох напрямках, проводився демонтаж електроопор та обстеження інших опор на мосту. Пізніше рух частково відновили.

Реконструкція Шулявської розв'язки була проведена в минулому, 2019 році. Рух відкрили в останні дні минулого року.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.

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Автор: Юрій Годован