Запис, ймовірно, оприлюднив водій авто, що рухалося мостом у момент інциденту.

З'явилося ще одне відео з падінням електроопор на столичному Шулявському мосту. Запис вдалося відзняти відеореєстратором одного з авто, який рухався мостом у момент падіння стовпів.

Відео опубліковане у спільноті "Київ оперативний" у Facebook. Раніше з'явилося інше відео інциденту на Шулявському мосту.

На запису видно, як падаючий стовп зриває тролейбусні дроти й дивом не влучає в інші транспорті засоби.

"Більш наглядний відос із падінням стовпів на Шулявському шляхопроводі", - коментує автор публікації.

Падіння стовпів на Шулявському мосту: що відомо

Сьогодні, 15 грудня, на Шулявському шляхопроводі впали три стовпи лінії електропередач, розташовані на смузі руху в напрямку вулиці Гетьмана та вулиці Довженка.

Рух на шляхопроводі було перекрито в обох напрямках, проводився демонтаж електроопор та обстеження інших опор на мосту. Пізніше рух частково відновили.

Реконструкція Шулявської розв'язки була проведена в минулому, 2019 році. Рух відкрили в останні дні минулого року.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.

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Автор: Юрій Годован