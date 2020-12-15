Падіння стовпа на Шулявці / скріншот відео
З'явилося ще одне відео з падінням електроопор на столичному Шулявському мосту. Запис вдалося відзняти відеореєстратором одного з авто, який рухався мостом у момент падіння стовпів.
Відео опубліковане у спільноті "Київ оперативний" у Facebook. Раніше з'явилося інше відео інциденту на Шулявському мосту.
На запису видно, як падаючий стовп зриває тролейбусні дроти й дивом не влучає в інші транспорті засоби.
"Більш наглядний відос із падінням стовпів на Шулявському шляхопроводі", - коментує автор публікації.
Падіння стовпів на Шулявському мосту: що відомо
- Сьогодні, 15 грудня, на Шулявському шляхопроводі впали три стовпи лінії електропередач, розташовані на смузі руху в напрямку вулиці Гетьмана та вулиці Довженка.
- Рух на шляхопроводі було перекрито в обох напрямках, проводився демонтаж електроопор та обстеження інших опор на мосту. Пізніше рух частково відновили.
- Реконструкція Шулявської розв'язки була проведена в минулому, 2019 році. Рух відкрили в останні дні минулого року.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.
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