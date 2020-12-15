Падіння стовпа на Шулявці / скріншот відео

З'явилося ще одне відео з падінням електроопор на столичному Шулявському мосту. Запис вдалося відзняти відеореєстратором одного з авто, який рухався мостом у момент падіння стовпів.

Відео опубліковане у спільноті "Київ оперативний" у Facebook. Раніше з'явилося інше відео інциденту на Шулявському мосту.

На запису видно, як падаючий стовп зриває тролейбусні дроти й дивом не влучає в інші транспорті засоби.

"Більш наглядний відос із падінням стовпів на Шулявському шляхопроводі", - коментує автор публікації.

Падіння стовпів на Шулявському мосту: що відомо

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Автор: Юрій Годован