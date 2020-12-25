За його словами, співробітники ФСБ Росії били його електричним струмом, одягали протигаз.

Колишній український політв'язень Кремля Олександр Шумков, який з серпня 2017 року перебував у незаконному ув'язненні в Росії, розповів про тортури російських силовиків.

За його словами, співробітники ФСБ Росії били його електричним струмом, одягали протигаз, повідомляє BBC News Україна.

"У ФСБ пройшов через різне - били електричним струмом, одягали протигаз… Як мені потім вже у місцях відбування розповіли, це їх улюблений метод катувати політичних або військових в’язнів. Багато з тих, хто відбуває термін за 205-й або 208-ю статтях (теракт, організація НВФ. - ред.), проходили через цю процедуру", - розповів Шумков.

Після незаконного засудження його відправили до колонії міста Торжок Тверської області.

"На прийомі пропонується - хоча це не можна назвати добровільною процедурою - пройти через таке приниження, як в зад взяти брудну ганчірку і протерти місце, де ходили співробітники колонії. Я відмовився, і за це мене побили. При цьому говорили, що був на Майдані, воював на Донбасі і так далі", - згадує Шумков.

При цьому з іншими в’язнями колонії у нього були "навіть дружні відносини".

"Російська в’язниця зараз - це "тюрма народів". Там, крім росіян, можна зустріти і українців, і кавказців, і людей із Середньої Азії. Коли був у житловій зоні колонії, то українців перестали називати "хохлами", - зазначає колишній політв'язень.

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Викрадення Шумкова та російський полон

У "Правому секторі" в серпні 2017 року повідомили, що військовослужбовця Чорнобаївської військової частини № 4067 Шумкова викрали спецслужби РФ на адмінкордоні між Херсонською областю і тимчасово окупованих Кримом.

24 серпня 2017 року суд у Брянській області РФ заарештував Шумкова на 15 діб за нібито невиконання вимоги правоохоронця надати для огляду особисті речі.

На початку вересня 2017 року справу проти Шумкова було перекваліфіковано. Згідно з фабулою справи, Шумков "довгий час" нібито був охоронцем на той час лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.

У грудні 2018 року Шумкова засудили до 4 років колонії загального режиму за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 282.2 КК РФ ("Участь у діяльності екстремістської організації"), у зв'язку з нібито членством в забороненому в Росії "Правому секторі".

Шумков утримувався у виправній колонії №4 у місті Торжок Тверської області РФ.

14 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування через систематичні порушення адміністрацією колонії його прав і посилення на нього психологічного тиску, а також з вимогою до Росії припинити "шантаж з використанням політв'язнів" на переговорах ТКГ у Мінську і в "нормандському" форматі. 22 жовтня після погіршення стану здоров'я через голодування Шумкова вивезли з колонії до лікарні.

У листопаді 2019 року родичі політв'язня і правозахисники повідомили, що під час перебування у тюремній лікарні у Торжку Шумкову робили ін'єкції невідомої речовини, можливо, психотропної, оскільки після цього у нього різко змінився психічний стан.

11 грудня Шумков у листі повідомив, що співробітники ФСБ намагалися змусити його стати секретним свідком у справі проти іншого громадянина України Ігоря Пірожка, відомого під псевдонімом "Роман Чирка", який у квітні був затриманий за нібито підготовку до "ведення партизанської війни проти Росії".

У лютому та березні 2020 року Шумков неодноразово заявляв, що російські правоохоронці погрожують йому вбивством.

24 грудня 2020 року Шумков повернувся в Україну. За словами омбудсмена Людмили Денісової, з колонії Шумкова було звільнено ще 23 грудня та переміщено до Центру тимчасового утримання іноземців у Тверській області РФ.

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Автор: УНІАН