Основна мета законопроекту - захист персональних даних користувачів

В Україні можуть ввести продаж сім-карток за паспортом. Посилення ідентифікації для електронних комунікаційних послуг пропонується у законопроекті, який Комітет з питань цифрової трансформації хоче висунути на обговорення.

Про це йдеться на у повідомленні від Комітету на сайті Верховної Ради.

Так, ідентифікація користувачів електронних комунікаційних послуг має посилити захист персональних даних та протидіяти розвитку шахрайства. Законопроект про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" розробила робоча група з протидії сірому імпорту.

"Враховуючи стрімкий розвиток цифрової економіки, ідентифікація абонентів стає важливою складовою формування ефективної системи безпеки для захисту персональних даних користувачів. Вже зараз багато хто користується Інтернет-банкінгом, отримує виписки на свої мобільні телефони, замовляє товари та послуги онлайн. Разом з цим зростають і ризики шахрайства. Внаслідок викрадення телефонів, у пам’ять яких були внесені персональні дані, виникають прикрі ситуації з банківськими рахунками", - йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.

Читайте такожМінкульт створив цифрову мапу подій до Дня незалежності УкраїниЯкщо законопроект приймуть та затвердять, кінцеві користувачі (власники сім-карток та інші особи, яким надаються електронні комунікаційні послуги) будуть зобов'язані здійснювати ідентифікацію у порядку, встановленому правилами надання та отримання послуг.

"Зважаючи на те, що більшість абонентських номерів сьогодні вже "прив’язані" до конкретних осіб через банківські послуги, реєстрація у постачальників електронних комунікаційних послуг є лише формальністю. В той же час вона створить умови для застосування надійного захисту абонентів від шахрайських схем", - додали автори законопроекту.

Також уточнюється, що законопроект ще не обговорювався у Верховній Раді, тому правки та пропозиції щодо цієї ідею можна вносити до 21 серпня поточного року.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові шахраї вкрали у чоловіка понад 24 тисячі гривень, викравши телефон.

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Автор: Поліна Кузенко