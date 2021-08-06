Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Двоє чоловіків у Львові вкрали телефон і з його допомогою викрали з особистого рахунку потерпілого в ПриватБанку понад 24 тисячі гривень. Шахраям загрожує позбавлення волі до п'яти років.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

Потерпілим виявився місцевий житель. За даними правоохоронців, двоє чоловіків 21 і 25 років вкрали мобільний телефон. Їм вдалося зайти в Особистий кабінет у додатку "Приват24" і вкрасти з особистого рахунку потерпілого понад 24 тисячі гривень. Підозрювані просто переказали гроші на свої рахунки.

Особи підозрюваних встановлені й щодо них проводиться досудове слідство. Крім того, до суду направлено обвинувальний акт щодо підозрюваних. Їм інкримінують відразу дві статті Кримінального кодексу України, а саме:

частина 2 статті 185 "Крадіжка";

частина 1 статті 361 "Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку".

Читайте такожПід Одесою шахрай забравши з пошти чужу посилку вартістю 750 тисяч гривеньЯкщо провина чоловіків буде доведена, то наступні п'ять років вони можуть провести у в'язниці.

Як раніше повідомляв УНІАН, клієнти "ПриватБанку" заявили про збій у роботі банкоматів. За їх інформацією, банкомати списують кошти з рахунків, однак не видають готівку.

Автор: Анастасія Горбачова