Ворог намагається прорватись в районі Білогорівки.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що ситуація в області дуже важка і може змінитись кожної години. Він вкотре закликав мешканців Луганщини не зволікати і евакуюватись.

Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому у Telegram.

"Ситуація дуже важка. Ворог намагається зробити прорив в районі Білогорівки. І з Рубіжного навіть сьогодні ми так само займалися евакуацією, вивозили людей, але кожного дня, на жаль, може все змінитись. Навіть кожної години. Тому хто мене чує, або хто може передати людям, які знаходяться в укриттях: будь ласка, вкотре звертаюсь до вас – не зволікайте", - сказав Гайдай.

Він зазначив, що керівництво області працюватиме, поки це буде можливим.

"Всі втомлені, але всі знаходяться на місцях. І будемо допомагати як нашим військовим, так і жителям Луганщини, які залишились на території підконтрольній Україні, будемо допомагати всім необхідним", - сказав керівник ОВА.

Як писав УНІАН, 4 травня внаслідок ворожих ракетних ударів на Луганщині загинули дві людини, ще двох - поранено. Ворог 34 рази вдарив по житловим районам області.

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