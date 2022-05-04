На Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

Внаслідок обстрілу російськими військовими селища Михайлівка поблизу Рубіжного на Луганщині загинув священник.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його інформацією, вчора росіяни відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного.

"Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у Михайлівці єромонах Парфеній", - розповів Гайдай.

Крім того, за його інформацією, на Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, також були поранені служителі церков.

Нагадаємо, внаслідок ворожих ракетних ударів на Луганщині загинули дві людини, ще двох - поранено. За минулу добу російські окупанти нанесли 34 ракетно-бомбових удари по області.

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