Український президент заявив, що Україна росії не по силах.

Президент України Володимир Зеленський пов’язав сьогоднішній масштабний обстріл регіонів України окупантами з успіхами наших захисників.

Про це він сказав сьогодні у своєму традиційному вечірньому зверненні, цього разу за підсумками 69-го дня війни.

"Очевидно російські військові сьогодні вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста знову стали мішенню для російських ракет, для російських ударів. Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська область, Одеса, Харківщина. Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів – однозначно свідчить не про те, що у Росії є якась там військова мета - нанести удар по Закарпаттю. Що це може конкретно дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не по силах", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що "спалюючи дитячі атракціони у Харківському парку Горького або руйнуючи який-небудь міст, або склад з зерном чи житловий будинок з людьми" Росія стає все далі від цивілізації.

Нагадаємо, що ввечері 3 травня Росія випустила по Україні близько 18 ракет. Вони влучили по об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей.

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