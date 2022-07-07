Змінити хід війни зараз не дає мала кількість потужної зброї.

Ситуація на фронті російсько-української війни може змінитися вже цієї осені. Однак для цього ЗСУ має отримати необхідну кількість зброї від партнерів вже у серпні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Ми маємо тимчасові рубежі на рівні серпня. Якщо в серпні ми отримали б необхідне озброєння і техніку, то восени можна було говорити про можливу зміну ситуації на фронті", - пояснив він.

За словами Бадрака, Україна зараз має певні позиційні досягнення. Серед них: звільнення острова Зміїний і просування на Херсонщині.

"Тільки минулого тижня американська сторона підтвердила, що нарешті нам надаватимуть системи ППО. Але цих систем дуже невелика кількість. Невелика кількість і реактивних систем залпового вогню HIMARS. Їх одиниці: чотири плюс ще чотири від США, та плюс три - від Британії. Три від Німеччини Берлін погодився передати, але знову призупинив через дивні аргументи, зокрема, відсутність таблиць для стрільби", - зазначив він.

Експерт наголошує, що мала кількість зброї може забезпечити лише вдалі контрнаступальні епізоди, але не змінити хід війни.

"Звичайно, навіть поява такої потужної зброї не може гарантувати одразу перелом у війні. Тому, що дуже важко пробивати потім оборону - те, що зараз допущено внаслідок повільних дій Заходу. Щоб вибити ворога з окупованих територій, тепер уже Україні потрібна щонайменше шестикратна перевага, або ж використання потужної високоточної зброї по місцях перебування особового складу ворога і місць скупчення техніки і т. д.", - додав Бадрак.

За його словами, Україні важливо мати зброю, яка буде на покоління мати перевагу над росіянами.

"Йдеться насамперед про потужні ударні безпілотники. Це значна кількість дронів-кілерів, наприклад, новіша версія Switchblade 600, яка повинна ось-ось надійти Україні. Також важливо отримувати ударні вертольоти і особливо - літаки. Якщо Україна не зможе домінувати в небі, то говорити про потужний наступ буде передчасно", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов назвав "ключ від успіху" у війні з Росією.

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