За словами Зеленського, зараз найбільше уваги має бути до енергетики.

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад назвали регіони України з "найскладнішою ситуацією". Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Конгресу у Чернівцях.

Він наголосив, що це засідання відбулося на тлі серйозних викликів та загроз, які постали перед країною.

"Перше - ситуація з допомогою від наших партнерів. На жаль, частина підтримки гальмується, і треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості. Не втрачати часу, зміцнювати Україну. Водночас максимально комунікувати всім і на всіх рівнях із нашими партнерами, зокрема між громадами, щоб увага світу до України зберігалася", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що зараз найбільше уваги має бути до енергетики. Держава працює над тим, щоб посилити протиповітряну оборону та отримати необхідне енергообладнання, але чітке розуміння потреб має бути в кожній громаді.

"Уже зараз на всіх рівнях маємо готуватися до наступного опалювального сезону: і громади, і урядовці, і відповідні наші енергетичні компанії", - сказав глава держави.

Він також закликав проявляти максимальну увагу в кожній громаді до воїнів, які проходять лікування та реабілітацію, підтримувати їхні сім’ї, а також сприяти розвитку всіх оборонних виробництв та забезпечувати людей роботою.

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що нині найскладніша ситуація на Харківщині, Одещині, Миколаївщині та Запоріжжі. Він закликав інші регіони виявляти максимум солідарності з ними.

"Перемога є нашим абсолютним пріоритетом. Її складові - підтримка наших воїнів та реабілітація ветеранів, безпека населення та захист критичної інфраструктури, стимулювання розвитку економіки, підвищення ефективності управління та євроінтеграція", - зауважив він.

Атаки РФ по Україні

Раніше речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, можна протистояти ракетним ударам РФ по Харкову.

Він, зокрема зазначив, що треба розуміти, що відстань від кордону з території Росії і Харковом надзвичайно коротка і росіяни дуже часто застосовують зенітні ракетні комплекси С-300 як балістичні для того, щоби нанести потужного удару.

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