Мама учня не захотіла, щоб її дитина співала на святі пісню російською мовою.

У Сумській області між мамою першокласника і вчителькою стався конфлікт через пісню російською мовою.

Читайте такожНе здала у фонд класу: у Кропивницькому багатодітній матері влаштували цькування в шкільному чаті (відео)Про це повідомила Аліса Ковальова в групі БАТЬКИ SOS на Facebook.

Скандал розгорівся в школі № 3. За словами жінки, через відмову учня співати російською мовою пісню на святі, адміністрація школи прийняла рішення скасувати всі свята.

"Ми - українська сім'я і спілкуємося виключно рідною мовою. Мій син ходить в українську школу, де навчання йде українською мовою, відповідно до Закону України. Зараз клас сина готує ранок до Дня Св. Миколая, далі - новорічний ранок. Син, прийшовши зі школи, повідомив мені, що для цього свята вони вчать пісню з танцем російською мовою. Я звернулася до директора нашої школи з питанням, чому так відбувається і висловила свою точку зору, що я не хочу, щоб моя дитина в Україні, на українському святі, виконувала пісні російською мовою", - написала жінка.

Після цієї розмови мати першокласника звернулася до міського відділу освіти. Пізніше вчителька написала в шкільному чаті, що свята скасували через те, що деякі батьки проти них.

"Я особисто підійшла до неї з питанням, чому скасовують ранок і вона відповіла, що через мене, що я проти свята для дітей. І далі сказала, що взагалі не хоче зі мною спілкуватися. Я розумію, що це спроба вчителя помститися мені і моєму синові за нашу позицію говорити в Україні українською мовою. Це робиться спеціально, щоб протиставити мене всьому класу і вказати на мене як на "відьму", яка хоче позбавити дітей свята. Думаю, що на це вплинуло ще й те, що я не заохочую корупцію в школі і не здаю ніякі фонди", - обурилася жінка.

Учасники групи припускають, що скасування свят може бути пов'язане з карантинними обмеженнями.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська