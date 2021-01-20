В «Миротворці» наполягають, їм давно відома особа жінки на фото з «параду» бойовиків.

Український військовослужбовець Вікторія Котеленець, яку затримали за підозрою в участі у війні проти України на боці бойовиків ОРДО, не винна у тому, що їй інкримінують. Центр «Миротворець» навів докази того, що Котеленець сплутали з іншою особою.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті «Миротворця». Так, слідство звинувачує Котеленець в тому, що вона, начебто, брала участь у конвоюванні українських полонених вулицями окупованого бойовиками Донецька у 2014 році.

Підставою для цього стало фото з місця подій. Як зазначається, слідчому здалося, що Вікторія схожа на жінку з фото.

В «Миротворці» наполягають, їм давно відома особа жінки на фото з «параду» бойовиків – це Ольга Сухова 1982 року народження, мешканка Донецька.

Волонтери «Миротворця» застосували просунуту систему розпізнавання облич “NeuroIdentigraf“, що заснована на нейромережі. Порівняння численних фото жінок демонструють нульову схожість між ними.

Затримання Вікторії Фортуни Котеленець

19 січня у Києві поліція затримала жінку-військовослужбовця Вікторію Котеленець з позивним «Фортуна», яку, орієнтуючись на фотографію, підозрюють у тому, що вона нібито у так званій "ДНР" конвоювала українських полонених під час «параду у 2014 році.

Історія Котеленець – не нова. З 2015 року її неодноразово допитували співробітники СБУ з приводу цих фото, і щоразу переконувались, що на фото не вона.

Чоловік підозрюваної - лейтенант ЗСУ, її мати - волонтер. У неї двоє дітей, найменшій ще немає і півтора року.

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Автор: Дмитро Захаров